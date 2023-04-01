Топовые боевые транспортеры: Украина заказала в Польши 100 БТР Rosomak

Польша поставит Украине 100 своих БТР Rosomak. Ровно столько боевых транспортеров Киев заказал у Варшавы.

Этой новостью в своем твитере поделился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он также объяснил, за чей счет наше государство закупит эти 100 БТР.

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Украина продолжит получать технику

По словам Моравецкого, эти БТР производят в городе Семяновице-Шленском. А сами Rosomaks – топовые боевые транспортеры. Что касается средств, то машины оплатят деньгами ЕС и США.

Коротко о Rosomak

Это четырехосный бронетранспортер польского производства. Над его разработкой работало предприятие Rosomak SA. Сама машина – лицензионная копия БТР Patria.

Разработали его еще в 2001 году. А на вооружении польского войска он находится с 2003 года. Машины прошли испытания войной в Афганистане.

Весит этот БТР 22 тонны, его длина – 7,7 метра, ширина – 2,8 метра, высота – 2,3 метра. Экипаж состоит из трех человек, а десант – насчитывает до 8 человек.

США готовят передать новый пакет помощи

Журналисты сообщили, что 3 апреля Украину ожидает очередная хорошая новость. Речь идет об очередном пакет военной помощи, о котором объявят США. Его общая сумма – 2,6 миллиарда долларов.

По имеющимся данным, в него войдут радары противовоздушной слежки, противотанковые ракеты и топливозаправщики, полдюжины типов боеприпасов, включая танковые.

Также в списке могут быть высокоточные авиационные боеприпасы, оборудование для наведения мостов. Его наше государство будет использовать для штурма позиции врага. Кроме того, предполагается передача эвакуаторов для помощи технике, выведенной из строя. А еще будут дополнительные снаряды для систем ПВО NASAMS.

Тем временем генерал Марк Милли заметил, что Украина не получит ракеты ATACMS. Прежде всего потому, что у США нет их в достаточном количестве. А еще потому, что существуют альтернативы этим системам. В частности, БПЛА, которыми владеют британцы. И именно они рассматриваются в Соединенных Штатах.