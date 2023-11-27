ЄС у кризовому стані: як можна запобігти шантажу проти допомоги Україні

Євросоюз переживає не найлегші часи. До влади у країнах приходять ультраправі з іншим баченням на майбутнє ЄС та його цінності. Розв'язання цих проблем є дуже складним завданням.

Народний депутат від партії "Слуга Народу" Олег Дунда в ефірі 24 Каналу поділився своїми роздумами на цю тему. Зокрема, за його словами, без України ЄС не зможе врегулювати теперішню кризу.

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"ЄС зараз перебуває у кризі. Криза пов'язана з правом вето, коли вони одностайно мають приймати рішення. Це використовує Орбан в Угорщині, зараз Фіцо почне це використовувати", – зазначив Олег Дунда.

Що відбувається в Європі

Всередині Європейського Союзу побутують різі погляди на подальший розвиток ЄС. Найбільше – між згаданою між Словаччиною та Угорщиною й Брюсселем.

Часто у них немає точок дотику, тому фактично створюється такий ринок продажу голосування. За те чи інше голосування Угорщина або Словаччина вимагає додаткове фінансування для своїх країн. Це нікому не подобається, тому постало питання дещо реформувати зараз ЄС,

– зауважив депутат.

Мовиться про неможливість створення такого "ринку продажу" й шантажу на сьогодні. І це не єдині питання, які на які ЄС доведеться шукати відповіді та рішення.

"У мене є великі сумніви, що Європейський Союз найближчим часом зможе розв'язати ці проблеми. Щобільше, ЄС все більше занурюється у проблеми, що були спричинені головуванням Ангели Меркель. Це й міграційна криза, і допуск до ЄС впливу російського капіталу, який дуже важко викорінити", – пояснив Дунда.

Депутат зауважив, що найімовірніше, без України, її знань та напрацювань, усі ці питання вирішити в ЄС неспроможні.

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