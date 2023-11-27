ЕС в кризисном состоянии: как можно предотвратить шантаж против помощи Украине

Евросоюз переживает не самые легкие времена. К власти на Западе приходят ультраправые с другим видением на будущее ЕС и его ценности. Решение этих проблем является очень сложной задачей.

Народный депутат от партии "Слуга Народа" Олег Дунда в эфире 24 Канала поделился своими размышлениями на эту тему. В частности, по его словам, без Украины ЕС не сможет урегулировать нынешний кризис.

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"ЕС сейчас находится в кризисе. Кризис связан с правом вето, когда они единодушно должны принимать решения. Это использует Орбан в Венгрии, сейчас Фицо начнет это использовать", – отметил Олег Дунда.

Что происходит в Европе

Внутри Европейского Союза существуют различные взгляды на дальнейшее развитие ЕС. Больше всего – между упомянутой между Словакией и Венгрией и Брюсселем.

Часто у них нет точек соприкосновения, поэтому фактически создается такой рынок продаж голосования. За то или иное голосование Венгрия или Словакия требуют дополнительного финансирования для своих стран. Это никому не нравится, поэтому встал вопрос несколько реформировать сейчас ЕС,

– заметил депутат.

Речь идет о невозможности создания такого "рынка продаж" и шантажа на сегодня. И это не единственные вопросы, на которые ЕС придется искать ответы и решения.

"У меня есть большие сомнения, что Европейский Союз в ближайшее время сможет решить эти проблемы. Более того, ЕС все больше погружается в проблемы, вызванные председательством Ангелы Меркель. Это и миграционный кризис, и допуск к ЕС влиянию российского капитала, который очень трудно искоренить", – объяснил Дунда.

Депутат отметил, что вероятнее всего, без Украины, ее знаний и наработок, все эти вопросы решить в ЕС не могут.

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