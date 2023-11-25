Єврокомісія також запропонувала зобов'язати імпортерів вносити певну суму на спеціальний депозитний рахунок, щоб у разі порушення з їхнього боку половина цих коштів перераховувалася до трастового фонду для України, а контракти з такими компаніями розривалися. Крім цього пропонується зобов'язати експортерів інформувати національні органи влади про будь-які порушення компаніями третіх країн.

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Якою була реакція

Як пише видання, низка країн Євросоюзу не підтримала цю ініціативу. Ба більше, ці європейські держави тепер наполягають на послабленні запропонованих Єврокомісією заходів.

Дипломатичні представники групи неназваних великих країн-членів ЄС висловили кілька занепокоєнь. По-перше, у них є сумніви щодо законності таких дій. По-друге, вони сумніваються, чи можна вимагати таких умов та гарантій від імпортерів. По-третє, дипломати побоюються, що європейські компанії опиняться у невигідному конкурентному становищі через подібні контрактні вимоги.

Анонімні джерела повідомили агентству, що ці країни хочуть звузити сферу дії запропонованих Єврокомісією правил. А ще вони виступають за скорочення списку товарів, на які поширюватимуться майбутні закони.

Варто зауважити, що пропозиція Єврокомісії зіткнулася не тільки з критикою. Так, країни Балтії підтримали посилення боротьби з обходом антиросійських санкцій через треті держави.

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