"За" віддали 304 голосів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Санкції проти оборонки країни-агресорки та її спільниці

20 листопада президент Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №10271. У ньому він запропонував реалізувати рішення РНБО щодо введення санкцій проти російських і білоруських виробників зброї на пів сотню років.

Законопроєкт пропонує:

заборонити проводити операції з товарами та послугами, на міжнародні передачі яких поширюється закон "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", з резидентами Росії та Білорусі;

зупинити виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів Росії та Білорусі за операціями з товарами військового призначення та подвійного використання;

заборонити передачу резидентам Росії та Білорусі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності, заборону на отримання ними охоронних документів та вчинення інших дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, окрім дій щодо продовження терміну дії прав та документів;

припинити спільні проєкти у сфері безпеки та оборони щодо товарів військового призначення та подвійного використання, якщо учасниками цих програм є представники Росії та Білорусі.

Інші рішення, які ухвалила Верховна Рада на засіданні 22 листопада: