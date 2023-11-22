"За" отдали 304 голоса, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Санкции против оборонки страны-агрессорки и ее сообщницы

20 ноября президент Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №10271. В нем он предложил реализовать решение СНБО по введению санкций против российских и белорусских производителей оружия на полсотни лет.

Законопроект предлагает:

запретить проводить операции с товарами и услугами, на международные передачи которых распространяется закон "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", с резидентами России и Белоруссии;

остановить исполнение экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов России и Белоруссии по операциям с товарами военного назначения и двойного использования;

запретить передачу резидентам России и Беларуси технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, запрет на получение ими охранных документов и совершение других действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, кроме действий по продлению срока действия прав и документов ;

прекратить совместные проекты в области безопасности и обороны в отношении товаров военного назначения и двойного использования, если участниками этих программ являются представители России и Беларуси.

Другие решения, принятые Верховной Радой на заседании 22 ноября: