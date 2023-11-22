"За" отдали 304 голоса, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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Санкции против оборонки страны-агрессорки и ее сообщницы
20 ноября президент Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №10271. В нем он предложил реализовать решение СНБО по введению санкций против российских и белорусских производителей оружия на полсотни лет.
Законопроект предлагает:
- запретить проводить операции с товарами и услугами, на международные передачи которых распространяется закон "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", с резидентами России и Белоруссии;
- остановить исполнение экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов России и Белоруссии по операциям с товарами военного назначения и двойного использования;
- запретить передачу резидентам России и Беларуси технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, запрет на получение ими охранных документов и совершение других действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, кроме действий по продлению срока действия прав и документов ;
- прекратить совместные проекты в области безопасности и обороны в отношении товаров военного назначения и двойного использования, если участниками этих программ являются представители России и Беларуси.
Другие решения, принятые Верховной Радой на заседании 22 ноября:
- Парламент поддержал в целом законопроект № 8011 о сохранении возможности биологического отцовства/материнства для защитников и защитниц Украины в случае получения ими ранений, влияющих на репродуктивные функции.
- Совет также проголосовал за проект закона о применении английского языка в Украине. Он предусматривает официальное закрепление статуса английского как одного из языков международного общения в Украине.