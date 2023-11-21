Соответствующие обсуждения об ограничении поездок российских дипломатов стартовали среди членов ЕС после того, как Чехия пожаловалась, что потенциальные шпионы избегают мониторинга в Шенгенской зоне, где нет пограничных проверок.
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Российских дипломатов могут ограничить в передвижении по ЕС
С начала полномасштабного вторжения России в Украину правительства стран ЕС выслали сотни российских дипломатов, утверждая, что они действительно были агентами разведки.
Однако страны Евросоюза все еще выдают визы дипломатам России, предоставляя им доступ в Шенгенскую зону. Следовательно, российские дипломаты, которые могут являться агентами, имеют право беспрепятственно передвигаться 24 из 27 стран-членов ЕС, а также Швейцарией, Норвегией и Исландией.
Чехия распространила документ, в котором предлагает предотвратить деятельность российских агентов в рамках переговоров о 12 пакетах санкций ЕС против Москвы. Пакет должны утвердить страны-члены.
Чехия предлагает, чтобы российские дипломаты получали визы и разрешения на проживание, которые позволяют путешествия только в пределах страны пребывания, а не остальной Шенгенской зоне. Чехия также хочет, чтобы ЕС принимал только биометрические паспорта, которые труднее подделать.
Прагу беспокоит, что российские чиновники получают австрийские визы для работы в учреждениях ООН в Вене, а затем могут путешествовать в Чехию или другие страны.
"На чешскую территорию прибывают агенты (российской военной разведки) ГРУ и других служб. В Шенгенской зоне очень сложно это контролировать", – сказал один из дипломатов ЕС.
Обсуждения об ограничениях для российских дипломатов находятся на ранних стадиях и вряд ли будут включены в обсуждаемый в ЕС пакет санкций.
Что известно о 12 пакетах санкций против России
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вместе с Еврокомиссией 15 ноября представили государствам-членам предложение о 12 пакета санкций против России.
- Предложение предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Речь идет о представителях военного, оборонного и IT-секторов РФ, а также "других важных экономических операторах".
- Аналитики американского Института изучения войны заявили, что таковы санкции сделают Россию уязвимой к производству собственного оружия.