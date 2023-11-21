Відповідні обговорення про обмеження поїздок російських дипломатів стартував серед членів ЄС після того, як Чехія поскаржилася, що потенційні шпигуни уникають моніторингу у Шенгенській зоні, де немає прикордонних перевірок.

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Російських дипломатів можуть обмежити в пересуванні по ЄС

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряди країн ЄС вислали сотні російських дипломатів, стверджуючи, що вони насправді були агентами розвідки.

Однак країни Євросоюзу все ще видають візи дипломатам Росії, надаючи їм доступ до Шенгенської зони. Відтак, російські дипломати, які можуть бути агентами, мають право безперешкодно пересуватися 24 з 27 країн-членів ЄС, а також Швейцарією, Норвегією та Ісландією.

Чехія поширила документ, в якому пропонує запобігти діяльності російським агентам у рамках переговорів про 12 пакет санкцій ЄС проти Москви. Пакет ще мають затвердити країни-члени.

Чехія пропонує, щоб російські дипломати отримували візи й дозволи на проживання, які уможливлюють подорожі лише в межах країни перебування, а не рештою Шенгенської зони. Чехія також хоче, щоб ЄС приймав лише біометричні паспорти, які важче підробити.

Прагу турбує, що російські посадовці отримують австрійські візи для роботи в установах ООН у Відні, а потім можуть подорожувати до Чехії чи інших країн.

"На чеську територію прибувають агенти (російської військової розвідки) ГРУ та інших служб. У Шенгенській зоні дуже складно це контролювати", – сказав один з дипломатів ЄС.

Обговорення про обмеження для російських дипломатів перебувають на ранніх стадіях й навряд чи будуть включені до пакета санкцій, який зараз обговорюють у ЄС.

Що відомо про 12 пакет санкцій проти Росії