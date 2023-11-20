Попри те, що Росії вдається обходити санкції, вони все одно важливі та приносять користь. Про це 24 Каналу розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, додавши, що важливо, наскільки контролюється виконання санкцій третіми країнами, які й поставляють комплектуючи для Росії.

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У Заходу є важелі впливу

Важливо розуміти, що навіть якщо Росія виготовляє певну кількість ракет, якби не санкції, вона випускала б їх більше. І це означає, що санкційна політика працює. Також через санкції Росії доводиться переплачувати за комплектуючи більші суми.

З одного боку ракети Росією виготовляються і нібито результат санкцій відсутній. А з іншого, виробництво ракет коштує дорожче та виробляються вони у меншій кількості – і це вже говорить про дієвість санкцій,

– наголосив військовий оглядач.

Проте проблема для України та Заходу залишається. Росія за півтора року налагодила "сірі" схеми. Для цього росіяни мають великі дірки в "паркані" санкцій. Це насамперед Китай, Туреччина, Арабські Емірати, країни колишнього Радянського Союзу, завдяки яким Росія отримує:

товари подвійного призначення;

цивільні компоненти, які використовуються у виготовлені озброєння;

сировину та виробничу базу.

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У США та Євросоюзу є важелі впливу на країни, що беруть участь у "сірих" схемах Росії. Якщо поставити умову цим країнам: або Росія, або ми, багато хто з них зробить вибір не на користь контрабанди з Москвою. Є різниця у тому чи втратити можливість вести бізнес з США, чи працювати по "сірих" схемах з Росією. Проте не зі всіма країнами це спрацює,

– зазначив Давид Шарп.

Виявляти ці схеми має й також Україна, і говорити про це весь час союзниками, які своєю чергою повинні не применшувати значущість подібного явища.

Санкції проти Росії: важливе