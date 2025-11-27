Кремль прорахувався: політолог сказав, як Україна може виграти від "злитих" плівок про Віткоффа

Оприлюднений запис розмови спецпосланника Стіва Віткоффа з росіянами доводить, що мирний план, який США запропонували Україні, не може бути підписаний. Вплив російської сторони на Віткоффа, яку грав ключову роль у мирних перемовинах з боку Сполучених Штатів, тепер виявляється беззаперечним.

Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук, наголосивши, що для Стіва Віткоффа, який грає на боці Росії, головне вислужитися перед Дональдом Трампом. Він демонструє, що певні процеси, які можуть принести бенефіти президенту США.

До теми Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США

Як Росія відреагує на відкат від мирного плану Трампа?

Ткачук зауважив, що головний бенефіт для Трампа у цьому контексті – закінчення російсько-української війни – будь-якими методами.

Проте це не може відповідати сьогодні інтересам України. Ми працюємо, щоб довести, що не підемо на вимоги російської сторони. Розуміння цього є навіть у владній Республіканській партії,

– підкреслив політолог.

Водночас мирний план із 28 пунктів, що був запропонований США, після переговорів української та американської делегацій зазнав змін.

Були хороші заяви Марко Рубіо та Андрія Єрмака, які пояснили, що знайшли точки дотику, попри ті "зливи", які з'являлися у ЗМІ. Була напружена розмова, проте її вдалося перевести у раціональну і прагматичну площину. Це вказує на правильність дій у цьому сенсі України і США,

– пояснив майор ЗСУ.

Ця правильність дій Києва, на думку Ткачука, полягає у тому, що він не може одразу ставити різкі вимоги до Сполучених Штатів. Трамп сприймає такі рухи вкрай негативно. Необхідно діяти разом із США на одному боці і намагатися підігрувати їм, зокрема, у їхніх починаннях – подобається це Україні чи ні.

"Зараз важливим є питання, як росіяни сприймуть відкат від мирного плану Трампа з 28 пунктів. Вони на сьогодні мають певні переваги на полі бою, хоча їхні просування не відповідають ресурсам, які вони витрачають. А це десятки, сотні тисяч життів російських солдатів", – підкреслив військовий.

До слова. Громадський діяч, президент Республіканського клубу Рональда Рейгана Борис Пінкус вважає, що розмову Віткоффа з росіянами "злили" американські спецслужби, які налаштовані проти Дональда Трампа.

Однак взяття тих чи інших населених пунктів, просування в тому чи іншому напрямку вистачає Володимиру Путіну для того, щоб тиснути на США щодо отримання максимальних поступок від України. Ключовою серед яких, на думку майора ЗСУ, є територіальні питання. А вони є "червоною лінією" для України.

Росіяни це усвідомлюють і ставлять завищені очікування і максимальні вимоги. Тому це потрібно розглядати як відтягування санкційного впливу США на Росію шляхом затягування мирних перемовин,

– пояснив Андрій Ткачук.

Саме тому росіяни використали вплив Стіва Віткоффа на переговори для того, щоб затягувати мирний процес. Це дозволяє їм відтерміновувати запровадження санкцій. Тому що на сьогодні удари по російських НПЗ та енергетиці, санкційна політика, процес щодо використання російських заморожених активів завдають удару по економіці країни-агресорки.

Що відомо про витік розмови Віткоффа з росіянами?