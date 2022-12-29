Ядерну зброю не поділять: чим закінчиться розпад Росії

Існують різні припущення, що буде з Росією після закінчення війни. Українці повинні пояснювати Заходу, що сценарій розпаду цієї країни вигідний усім.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він підкреслив, що привести Росію до тями можна лише поділивши на окремі країни.

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Політтехнолог переконаний, що Україна має поступово привчати Захід, що сценарій розпаду Росії внаслідок війни — гарний сценарій.

Розпад Росії вигідний усім

За 10 місяців війни світові лідери багато в чому змінили свою думку, тому що українська влада, дипломатія та інші спеціалісти впливали на них, пояснювали. Західні лідери поступово починали розуміти, чим треба допомогти, як потрібно діяти, як з Росією можна, а як – ні.

Тепер потрібно, щоб вони змирилися з думкою про розпад Росії. І це вигідно всьому світу, всій цивілізації вигідно мати справу з окремими шматками, а не з одною великою Росією,

— додав Шейтельман.

Потрібно також пояснювати Заходу, що там немає народу, зауважив експерт. Важливо їм розповідати, що саме там відбувається і хто насправді росіяни. Якщо світові лідери зрозуміють, в управлінні яких людей перебува Росія, вони усвідомлять, що домовлятися з ними неможливо.

"Простіше тоді вже нехай буде 80 країн чи 20", – вважає політтехнолог.

Розпад Росії можливий: дивитись відео

"Оцивілізовувати" легше по шматочках

Шейтельман навів приклад з Югославією, як міні моделлю Росії, бо в Югославії жило всього 10 мільйонів осіб. Там тиран Слободан Милошевич почав війну з регіонами, які вирішили виходити зі складу країни. Світу довелося його утихомирювати, "оцивілізовувати" Югославію по шматках.

Досі залишилися лише два таких шматочки: з Боснією є проблеми і з Сербією. А решта країн уже або в НАТО, або в ЄС, або є кандидатами на вступ до ЄС,

– зауважив спікер.

Цивілізації не вдасться проковтнути Росією одним шматком, переконаний Шейтельман. Можливо навіть якась частина дістанеться Китаю.

Ядерна зброя

Існує теза, якщо утвориться багато маленьких держав, то збільшиться кількість країн з ядерною зброєю, адже вони поділять між собою російську. За словами Шейтельмана, ці "страшилки" розповсюджують самі росіяни.

Чому Заходу вигідніше мати справу з однією країною? Хай у вас буде конкуренція, ви будете кожен у своєму регіоні добувати нафту окремо, від цього впадуть ціни на нафту в світі,

– додав спікер.

Також він зауважив, що центр управління ядерною зброєю один. І ядерна бомба, яка фізично перебуває на Далекому Сході, управляється з Москви. Світ боїться, що ядерна зброя потрапить до рук терористів, якщо Росія розпадеться, але вона і зараз в руках терористів.

Як співжити ворожим країнам

В сучасній історії є приклади, коли дві ворожі країни живуть поряд більш-менш спокійно. За словами політтехнолога, сценаріїв такого співжиття небагато. Перше – або нам пощастить і Росія розпадеться, тоді ми будемо у відносній безпеці, бо зможемо впоратися в разі чого з будь-яким окремим регіоном.

Друге – якщо Росія не розпадеться, тоді Україні доведеться створити власну ядерну зброю.

Україні потрібно запропонувати Заходу дві альтернативи: або ми створюємо ядерну зброю, або ви нас берете до НАТО, і тоді вже буде ваша ядерна зброя,

– підсумував політолог.

Чи можливий розпад Росії