Ядерное оружие не поделят: чем закончится распад России

Есть разные предположения, что будет с Россией после окончания войны. Украинцы должны объяснять Западу, что сценарий распада этой страны выгоден всем.

Об этом 24 канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что привести Россию в сознание можно только поделив на отдельные страны.

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Политтехнолог убежден, что Украина должна постепенно приучать Запад, что сценарий распада России в результате войны – хороший сценарий.

Распад России выгоден всем

За 10 месяцев войны мировые лидеры во многом изменили свое мнение, потому что украинские власти, дипломатия и другие специалисты влияли на них, объясняли. Западные лидеры постепенно начинали понимать, чем нужно помочь, как нужно действовать, как с Россией можно, а как нет.

Теперь нужно, чтобы они смирились с мнением о распаде России. И это выгодно всему миру, всей цивилизации выгодно иметь дело с отдельными кусками, а не с одной великой Россией,

– добавил Шейтельман.

Следует также объяснять Западу, что там нет народа, заметил эксперт. Важно им рассказывать, что именно там происходит и кто на самом деле россияне. Если мировые лидеры поймут, в управлении каких людей находится Россия, они осознают, что договариваться с ними невозможно.

"Проще тогда уже будь то 80 стран или 20", - считает политтехнолог.

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"Оцивилизовывать" легче по кусочкам

Шейтельман привел пример с Югославией как мини моделью России, потому что в Югославии жило всего 10 миллионов человек. Там тиран Слободан Милошевич начал войну с регионами, решившими выходить из состава страны. Миру пришлось его усмирять, "оцивилизовывать" Югославию по кускам.

До сих пор осталось всего два таких кусочка: с Боснией есть проблемы и с Сербией. А остальные страны уже либо в НАТО, либо в ЕС, либо являются кандидатами на вступление в ЕС,

– заметил спикер.

Цивилизации не удастся проглотить Россию одним куском, убежден Шейтельман. Возможно, даже какая-то часть достанется Китаю.

Ядерное оружие

Существует тезис, если образуется много маленьких государств, увеличится количество стран с ядерным оружием, ведь они разделят между собой русский. По словам Шейтельмана, эти "страшилки" распространяют сами россияне.

Почему Западу выгоднее иметь дело с одной страной? Пусть у вас будет конкуренция, вы будете каждый в своем регионе добывать нефть отдельно, от этого упадут цены на нефть в мире,

– добавил спикер.

Также он отметил, что центр управления ядерным оружием один. И ядерная бомба, которая физически находится на Дальнем Востоке, управляется из Москвы. Мир опасается, что ядерное оружие попадет в руки террористов, если Россия распадется, но оно и сейчас в руках террористов.

Как сожить враждебным странам

В современной истории есть примеры, когда две враждебные страны живут рядом более или менее спокойно. По словам политтехнолога, сценариев такого сожительства немного. Первое – или нам повезет и Россия распадется, тогда мы будем в относительной безопасности, потому что сможем справиться в случае чего с любым отдельным регионом.

Второе – если Россия не распадется, тогда Украине придется создать собственное ядерное оружие.

Украине нужно предложить Западу две альтернативы: либо мы создаем ядерное оружие, либо вы нас берете в НАТО, и тогда уже будет ваше ядерное оружие,

– подытожил политолог.

Возможен ли распад России