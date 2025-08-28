Путін мститиметься криваво: в Росії зріють розправи над вищим генералітетом
- У Кремлі не вірять у здатність поліції впоратися з "ветеранами СВО", тому безпеку у великих містах забезпечуватиме армія.
- Путін може почати репресії проти генералів та створити умови для "військової хунти", що передбачає арешти і заміну старих кадрів новими людьми, лояльними до нього.
- ФСБ контролює військових, і генерали мають лише два варіанти: підкоритися Путіну або організувати заколот проти нього.
В Росії ймовірно посиляться репресії проти генералітету. Путін уже зробив перші кроки, аби покарати тих, хто провалив його завдання.
Журналіст і міжнародний аналітик Олександр Демченко в ефірі 24 Каналу зауважив, що у Кремлі не вірять у здатність поліції впоратися з так званими "ветеранами СВО" – сотнями тисяч зеків і найманців, які за гроші йшли вбивати мирних українців та захоплювати їхню землю.
Путін створює підґрунтя для конфлікту в Росії
За його словами, вся Росія перетворилася на суцільний загін найманців: усі вони озброєні, мають бойовий досвід і зрештою можуть піти у банди.
Тепер безпеку на місцях у великих містах забезпечуватиме не поліція, а армія. Тобто Путін вводитиме війська – обмежені контингенти у Москву, Санкт-Петербург, Новгород, Ярославль, Новосибірськ та інші міста,
– сказав Олександр Демченко.
Він пояснив, що Володимир Путін фактично створює підґрунтя для майбутнього конфлікту між генералітетом і військовими. Так Кремль готує умови для появи "військової хунти". Тож перед Путіним постає вибір: або знищувати своїх генералів, які перетворюються на конкурентів у боротьбі за владу, або намагатися їх контролювати.
Я переконаний, що Путін почне репресії проти генералів – арештовуватиме й саджатиме їх. Тимур Іванов уже сидить. Заступник начальника Генштабу – теж. Інші генерали – під арештом. Це тільки початок, маховик розкручується. Сергія Герасимова теж посадять, бо йому не потрібен старий генералітет. На нього звалять усі провали, хоча він спочатку був проти війни,
– зазначив Демченко.
Він додав, що Путіну потрібні нові "свої" люди, які відповідають за ключові напрямки влади. Зокрема, це:
- Михайло Мішустін – прем'єр-міністр Росії;
- Андрій Бєлоусов – міністр оборони;
- Сергій Цивільов – міністр енергетики;
- Кирило Дмитрієв – бізнесмен, основний перемовник Кремля щодо України;
- Олексій Дюмін – особистий радник Путіна та колишній охоронець, ексгубернатор Тульської області.
Арешти набиратимуть обертів
На думку Демченка, старий генералітет і чиновники остаточно виводяться з-під впливу – репресії проти них лише набирають обертів.
Я більш ніж упевнений, що в середовищі генералітету вже давно формується новий "Євген Пригожин". Адже вони розуміють: Путін навісить на них усю вину за поразки. Він знає, що його обманювали, давали неправдиву інформацію, тримали в "теплій ванні". Він розуміє, що Курську область "профукали" не випадково,
– додав він.
Саме тому, за словами Демченка, ФСБ зараз контролює військових і масово саджає їх. У генералів залишається лише два варіанти: або дозволити Путіну "з'їсти" їх, або самим створити нового "Пригожина" й організувати заколот чи військовий переворот. Іншого шляху немає.
Що відомо про минулі чистки в Росії?
- Наприкінці червня 2023 року Євген Пригожин спробував здійснити збройний заколот у Росії. Його спроба провалилася і спричинила внутрішні чистки серед керівництва країни. Зокрема, Путін наказав затримали 13 офіцерів і звільнили близько 15.
- Начальника Генштабу Сергія Герасимова, ймовірно, відправлять у відставку через поразку в Курській області.
- Навесні минулого року Путін провів ротацію кількох міністрів, зокрема усунув Сергія Шойгу з посади міністра оборони.