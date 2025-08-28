Журналіст і міжнародний аналітик Олександр Демченко в ефірі 24 Каналу зауважив, що у Кремлі не вірять у здатність поліції впоратися з так званими "ветеранами СВО" – сотнями тисяч зеків і найманців, які за гроші йшли вбивати мирних українців та захоплювати їхню землю.

Дивіться також Таємниці Пригожина, повага від західних ЗМІ та ООН․ Злам пошти ПВК "Вагнера" – розслідування

Путін створює підґрунтя для конфлікту в Росії

За його словами, вся Росія перетворилася на суцільний загін найманців: усі вони озброєні, мають бойовий досвід і зрештою можуть піти у банди.

Тепер безпеку на місцях у великих містах забезпечуватиме не поліція, а армія. Тобто Путін вводитиме війська – обмежені контингенти у Москву, Санкт-Петербург, Новгород, Ярославль, Новосибірськ та інші міста,

– сказав Олександр Демченко.

Він пояснив, що Володимир Путін фактично створює підґрунтя для майбутнього конфлікту між генералітетом і військовими. Так Кремль готує умови для появи "військової хунти". Тож перед Путіним постає вибір: або знищувати своїх генералів, які перетворюються на конкурентів у боротьбі за владу, або намагатися їх контролювати.

Я переконаний, що Путін почне репресії проти генералів – арештовуватиме й саджатиме їх. Тимур Іванов уже сидить. Заступник начальника Генштабу – теж. Інші генерали – під арештом. Це тільки початок, маховик розкручується. Сергія Герасимова теж посадять, бо йому не потрібен старий генералітет. На нього звалять усі провали, хоча він спочатку був проти війни,

– зазначив Демченко.

Він додав, що Путіну потрібні нові "свої" люди, які відповідають за ключові напрямки влади. Зокрема, це:

Михайло Мішустін – прем'єр-міністр Росії;

Андрій Бєлоусов – міністр оборони;

Сергій Цивільов – міністр енергетики;

Кирило Дмитрієв – бізнесмен, основний перемовник Кремля щодо України;

Олексій Дюмін – особистий радник Путіна та колишній охоронець, ексгубернатор Тульської області.

Арешти набиратимуть обертів

На думку Демченка, старий генералітет і чиновники остаточно виводяться з-під впливу – репресії проти них лише набирають обертів.

Я більш ніж упевнений, що в середовищі генералітету вже давно формується новий "Євген Пригожин". Адже вони розуміють: Путін навісить на них усю вину за поразки. Він знає, що його обманювали, давали неправдиву інформацію, тримали в "теплій ванні". Він розуміє, що Курську область "профукали" не випадково,

– додав він.

Саме тому, за словами Демченка, ФСБ зараз контролює військових і масово саджає їх. У генералів залишається лише два варіанти: або дозволити Путіну "з'їсти" їх, або самим створити нового "Пригожина" й організувати заколот чи військовий переворот. Іншого шляху немає.

Що відомо про минулі чистки в Росії?