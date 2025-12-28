Окупанти розстріляли 3 бійців Сил оборони біля Гуляйполя, – DeepState

Російські військові продовжують здійснювати жорстокі воєнні злочини. Стало відомо, що окупанти стратили трьох українських військовослужбовців у районі Гуляйполя.

Ця подія сталася 20 грудня 2025 року південніше Гуляйполя, передає 24 Канал із посиланням на Deep State.

Дивіться також Гауляйтер Сальдо заявив, що у квартирах херсонців сидять "оператори дронів ЗСУ"

Що відомо про страту трьох українських воїнів біля Гуляйполя?

За даними аналітичного порталу, військові однієї з механізованих бригад мали зайняти позиції, які раніше самовільно покинув інший підрозділ. Однак на цих позиціях вже вичікував противник.

Даний випадок є черговим порушенням звичаїв та правил ведення війни, а також демонструє злочинну суть військово-політичного керівництва Росії,

– наголосили у DeepState.

Нагадаємо, що днями російські пропагандисти заявили про захоплення Гуляйполя на Запоріжжі. Насправді, ворог контролює половину міста. У населеному пункті дуже важка ситуація. Противник активно веде штурмові дії та намагається закріпитися в місті. Він має значну перевагу як у живій силі, так і в озброєнні, широко застосовує дрони-камікадзе, артилерію та авіацію, завдаючи ударів керованими авіабомбами й некерованими ракетами. Мета – знищити українські позиції та витіснити Сили оборони з населеного пункту. Протягом поточної доби ворог майже 20 разів атакував позиції українських військових. Бої тривають безпосередньо на вулицях міста.

Останні новини про воєнні злочини окупантів