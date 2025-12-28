Окупанти розстріляли 3 бійців Сил оборони біля Гуляйполя, – DeepState
- Окупанти стратили трьох українських військових південніше Гуляйполя 20 грудня 2025 року.
- Загиблі – бійці однієї з механізованих бригад.
Російські військові продовжують здійснювати жорстокі воєнні злочини. Стало відомо, що окупанти стратили трьох українських військовослужбовців у районі Гуляйполя.
Ця подія сталася 20 грудня 2025 року південніше Гуляйполя, передає 24 Канал із посиланням на Deep State.
Дивіться також Гауляйтер Сальдо заявив, що у квартирах херсонців сидять "оператори дронів ЗСУ"
Що відомо про страту трьох українських воїнів біля Гуляйполя?
За даними аналітичного порталу, військові однієї з механізованих бригад мали зайняти позиції, які раніше самовільно покинув інший підрозділ. Однак на цих позиціях вже вичікував противник.
Даний випадок є черговим порушенням звичаїв та правил ведення війни, а також демонструє злочинну суть військово-політичного керівництва Росії,
– наголосили у DeepState.
Нагадаємо, що днями російські пропагандисти заявили про захоплення Гуляйполя на Запоріжжі. Насправді, ворог контролює половину міста. У населеному пункті дуже важка ситуація. Противник активно веде штурмові дії та намагається закріпитися в місті. Він має значну перевагу як у живій силі, так і в озброєнні, широко застосовує дрони-камікадзе, артилерію та авіацію, завдаючи ударів керованими авіабомбами й некерованими ракетами. Мета – знищити українські позиції та витіснити Сили оборони з населеного пункту. Протягом поточної доби ворог майже 20 разів атакував позиції українських військових. Бої тривають безпосередньо на вулицях міста.
Останні новини про воєнні злочини окупантів
Російський тюремник Микита Пушкарьов працює у виправній колонії №12 і відомий своїми жорстокими побиттями українських полонених. Зокрема, він відповідальний за смерть ветерана АТО Максима Ващенка, якого забив палицею до смерті у 2022 році.
Понад 50 цивільних українців були примусово вивезені до Росії після захоплення населеного пункту Грабовське на Сумщині російськими військами.
Російські загарбники стратили полоненого військовослужбовця ЗСУ на Покровському напрямку, зв'язавши йому руки та розстрілявши після ударів прикладом автомата.