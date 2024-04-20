Розстріл поліцейських на Вінниччині: як цю ситуацію використовують окупанти

Вночі 20 квітня у Вінницькій області застрелили поліцейського Максима Зарецького. Його напарник зазнав поранень. Розшук нападників триває. Тим часом окупанти намагаються використати цю ситуацію.

Так, мережею шириться небезпечна дискусія про вбивство поліцейського на Вінниччині. Її активно підігрівають російські боти.

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Ворог намагається підірвати довіру до української армії та правоохоронців

У мережі розганяють, що нібито "погані поліцейські "дістають" хороших військових". У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосили одразу на двох шкідливих позиціях. Зокрема:

"військові не витримують пресингу з боку поганої поліції";

"українські захисники – небезпечні".

Важливо, що градус дискусії підіймають саме російські боти, які "грають за обидві команди".

Їх мета — підрив довіри до армії та правоохоронців, розкол українців. Наразі немає офіційної інформації про те, що вбивцями були військові ЗСУ,

– підкреслили в SPRAVDI.

Нападники – не військові з 28 бригади

Центр стратегічних комунікацій закликає не піддаватися інформаційним провокаціям і спекуляціям на трагедії. Відповіді на всі питання має надати слідство.

Зауважимо, що в мережі також поширюють інформацію про те, що чоловіки, які напали на поліцейських, нібито служать у 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу.

На це вже офіційно відреагували у 28 ОМБр. Заявили: "Щодо трагічного інциденту з загибеллю поліцейського, який відбувся в селі Флорине Вінницької області сьогодні вночі. Дві особи, яких розшукують – не є військовослужбовцями 28 ОМБр. Не поширюйте неправдиву інформацію".

У Силах оборони зазначили, що командування військ оперативного командування "Південь" максимально сприяє правоохоронним органам у пошуку та затриманні осіб, які підозрюються у скоєнні злочину.

Також наголосили: "Додатково зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу".

В Офісі генпрокурора заявили, що вже розпочали кримінальне провадження. Зазначили, що наразі перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять!