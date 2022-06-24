Розвідка відповіла на погрози Росії атакувати посольство США в Києві

В Головному управлінні розвідки Міноборони відреагували на погрози Росії завдати удару по посольству США в Києві. Там наголошують, що це ще один аргумент на користь того, що над Україною потрібно закрити небо.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони зазначають, що погрози Росії спрямовані на всі країни світу, які надають підтримку та допомогу Україні. Тому на такі слова закликають реагувати належним чином.

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Потрібно закрити небо над Україною

У розвідці наголосили, що погрози, які лунають з Росії вкотре змушують говорити про актуальність питання щодо закриття неба над Києвом та Україною в цілому.

Ця погроза спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором. Відтак, вона вчергове актуалізує питання щодо необхідності закриття неба над Києвом та всією Україною,

– наголосили у розвідці.

У Держдумі говорять про удар по посольству США в Києві

У четвер, 23 червня, російські ЗМІ опублікували заяву заступника голови Комітету Державної думи з оборони Юрія Швиткіна. Саме він закликав вдарити ракетами по посольству США в Києві.

Аргументує ці абсурдні слова Швиткін тим, що нібито наданням зброї США намагаються "розв'язати третю світову". Так російський депутат пояснює надання Україні ракетних комплексів HIMARS.

Слова Швиткіна – абсурдні. Він сказав, що Росія нібито за мир. Саме тому країна-агресорка повинна завдати ракетного удару по посольству США в Україні. Проте загадкою лишається лише те, чи вони дійсно вірять у те, що ракетними ударами несуть мир.

Росію можуть визнати країною-спонсором тероризму

США готуються надати Росії статус країни-спонсора тероризму. Відповідну резолюцію уже схвалив комітет Сенату США. Якщо статус нададуть офіційно, то з росіян зможуть офіційно зняти дипломатичний імунітет.

Завдяки такому рішенню родичі жертв загарбників матимуть можливість звертатися по компенсацію до американських судів. Також визнані спонсорами тероризму Сирія, Ірак, Лівія, Куба, Північна Корея, Південний Ємен і Судан.

В Україні Росія має статус країни-терориста з неонацистським режимом ще від 14 квітня. Тоді відповідну постанову підтримала Верховна Рада.

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