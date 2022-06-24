Разведка ответила на угрозы России атаковать посольство США в Киеве

В Главном управлении разведки Минобороны отреагировали на угрозы России нанести удар по посольству США в Киеве. Там подчеркивают, что это еще один довод в пользу того, что над Украиной нужно закрыть небо.

В Главном управлении разведки Министерства обороны отмечают, что угрозы России направлены на все страны мира, оказывающие поддержку и помощь Украине. Поэтому на такие слова призывают реагировать должным образом.

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Нужно закрыть небо над Украиной

В разведке подчеркнули, что звучащие из России угрозы заставляют говорить об актуальности вопроса о закрытии неба над Киевом и Украиной в целом.

Эта угроза направлена как на США, так и на все цивилизованные страны мира, поддерживающие Украину в борьбе с российским агрессором. Следовательно, она в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости закрытия неба над Киевом и всей Украиной,

– отметили в разведке.

В Госдуме говорят об ударе по посольству США в Киеве

В четверг, 23 июня, российские СМИ обнародовали заявление заместителя председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрия Швиткина. Именно он призвал ударить ракетами по посольству США в Киеве.

Аргументирует эти абсурдные слова Швиткин тем, что якобы предоставлением оружия США пытаются "начать третью мировую". Так российский депутат объясняет предоставление Украине ракетных комплексов HIMARS.

Слова Швиткина – абсурдные. Он сказал, что Россия якобы за мир. Именно поэтому страна-агрессор должна нанести ракетный удар по посольству США в Украине. Однако загадкой остается лишь то, действительно ли они верят в то, что ракетными ударами несут мир.

Россию могут признать страной-спонсором терроризма

США готовятся предоставить России статус страны-спонсора терроризма. Соответствующую резолюцию уже одобрил комитет Сената США. Если статус будет предоставлен официально, то с россиян смогут официально снять дипломатический иммунитет.

Благодаря такому решению родственники жертв захватчиков получат возможность обращаться за компенсацией в американские суды. Также признаны спонсорами терроризма Сирия, Ирак, Ливия, Куба, Северная Корея, Южный Йемен и Судан.

В Украине у России статус страны-террориста с неонацистским режимом еще с 14 апреля. Тогда соответствующее постановление было поддержано Верховной Радой.

Россия угрожает Литве, а Эстония просит об усилении безопасности

18 июня стало известно о том, что Литва прекратила транзит своей железной дорогой подсанкционных товаров из и в Калининград – российский анклав в Европе, который граничит с Литвой и Польшей. С 22 июня был прекращен транзит по автодорогам.

Такое решение Литвы вызвало истерику у Кремля. Там предлагают отозвать признание независимости Литвы и открыто угрожают. Например, представительница МИД Мария Захарова пригрозила "недипломатичным ответом", в то же время Россия начала военные учения в Калининграде. Однако в МИД Литве говорят, что решение об остановке транзита всего лишь исполнение санкций ЕС.

Из-за того, что во время одних из учений россияне имитировали удары по Эстонии, глава правительства Кая Каллас заявила, что в Балтийских странах нужно увеличить военное присутствие НАТО. Причиной этого глава правительства назвала то, что оборонные стратегии НАТО сейчас учитывают возможность пребывания в оккупации до 180 дней, однако проведя параллели с Украиной, Каллас отметила, что это будет означать полное уничтожение для Эстонии. Поэтому она просит минимум 20 – 25 тысяч военных Альянса для Эстонии.

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