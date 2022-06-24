Таким образом, российские захватчики хотят углубить глобальный продовольственный кризис в мире. Кроме того, оккупанты обстреляли второй в Украине по величине зерновой терминал возле Николаева и резервуар для хранения подсолнечного масла в Николаеве.

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Россия хочет полностью заблокировать побережье

Несмотря на то, что Россия пытается снять с себя ответственность за заминирование портов и лжет о том, что это могла сделать Украина, данные разведки США указывают на то, что блокирование украинского побережья является частью плана оккупантов. Россия стремится заблокировать те участки, которые подконтрольны Украине, и выбрала вариант минирования.

Соединенные Штаты имеют информацию о том, что Черноморский флот имеет приказ эффективно блокировать украинские порты Одессы и Очакова,

– сообщил американский чиновник.

По данным американской разведки, оккупанты уже фактически приступили к размещению мин вблизи Очакова. Кроме того, есть данные о заминировании Днепра. Скорее всего, речь идет об устье реки.

Американский чиновник отметил, что Украине принадлежит 10% мирового экспорта зерна, 95% которого происходило именно морским путем. Действия России провоцируют глобальный продовольственный кризис.

G7 призывают Россию разблокировать украинские порты

Главы МИД стран "Большой семерки" во время очередного саммита обсудили войну в Украине. Дипломаты из Германии, Франции, Италии, Великобритании, Канады, США и Японии отметили, что Россия должна прекратить блокировку украинских портов, ведь это делает невозможным экспорт зерна на мировой рынок и провоцирует продовольственный кризис.

Позже во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что война может быть прекращена по желанию России. Блинкен отметил, что количество людей в мире, страдающих из-за нехватки продовольствия, растет. Сейчас Запад, по словам госсекретаря, работает над тем, чтобы возобновить экспорт зерна из Украины.

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