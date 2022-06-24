Таким чином російські загарбники хочуть поглибити глобальну продовольчу кризу у світі. Крім того, окупанти обстріляли другий в Україні за величиною зерновий термінал біля Миколаєва та резервуар для зберігання соняшникової олії у Миколаєві.

Зауважте Глави МЗС країн G7 засудили війну Росії в Україні та закликали Москву розблокувати порти

Росія хоче повністю заблокувати узбережжя

Попри те, що Росія намагається зняти з себе відповідальність за замінування портів й бреше про те, що це могла зробити Україна, дані розвідки США вказують на те, що блокування українського узбережжя є частиною плану окупантів. Росія прагне заблокувати ті ділянки, які підконтрольні Україні й обрала варіант мінування.

Сполучені Штати мають інформацію про те, що Чорноморський флот має наказ ефективно блокувати українські порти Одеса та Очаків,

– повідомив американський чиновник.

За даними американської розвідки, окупанти вже фактично розпочали розміщення мін поблизу Очакова. Крім того, є дані про замінування Дніпра. Найімовірніше, мова йде про гирло річки.

Американський чиновник відзначив, що Україні належить 10% світового експорту зерна, 95% якого відбувалося саме морським шляхом. Дії Росії провокують глобальну продовольчу кризу.

G7 закликають Росію розблокувати українські порти

Глави МЗС країн "Великої сімки" під час чергового саміту обговорили війну в Україні. Дипломати з Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії, Канади, США та Японії наголосили на тому, що Росія повинна припинити блокування українських портів, адже це унеможливлює експорт зерна на світовий ринок і провокує продовольчу кризу.

Пізніше під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на тому, що війна може бути припинена за бажанням Росії. Блінкен зазначив, що кількість людей у світі, які потерпають через нестачу продовольства, зростає. Зараз Захід, за словами держсекретаря, працює над тим, щоб відновити експорт зерна з України.

Цікаво – "вишки Бойка" у Чорному морі досі горять: дивіться відео