Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі. Дипломати також наголосили на тому, що саме Росія відповідальна за глобальну продовольчу кризу.

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Дипломати закликали розблокувати українські порти

У спільній заяві дипломатів йдеться про те, що причиною глобальної продовольчої кризи стали дії Росії в Україні, зокрема блокування портів, бомбардування зернових силосів та обстріл сільськогосподарської інфраструктури. Тому Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, Канада. Японія та США закликають країну-агресорку розблокувати українські порти.

Міністри закордонних справ G7 закликали Москву припинити атаки та погрозливі дії та розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства. Вони висловили підтримку зусиль ООН щодо термінового відновлення Чорноморського маршруту для зерна та Плану дій Європейської Комісії щодо смуг солідарності ЄС – Україна для перевезення зерна автомобільним, залізничним та баржовим транспортом на світові ринки,

– йдеться в заяві.

Також дипломати обговорили російські фейки щодо санкцій. Представники G7 запевняють, що у санкціях прописані винятки щодо дозволу для російських продуктів харчування та сільськогосподарської продукції потрапити на світові ринки.

Допомогу надаватимуть поки це необхідно

Глави МЗС країн "Великої сімки" також наголосили на повній підтримці України, тому нашій державі надаватимуть військову та оборонну допомогу доти, поки це потрібно. Також Україні пообіцяли гуманітарну підтримку, підтримку відбудови та стабілізації. Також G7 прагне підвищити стійкість сусідніх держав, зокрема Молдови.

Як повідомляє видання "Укрінформ" пізніше під час пресконференції держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Вашингтон надаватиме Україні військову, економічну та гуманітарну підтримку та збільшуватиме тиск на Росію.

Очільник американського дипломатичного відомства також наголосив на тому, що війна може бути припинена за бажанням Росії. Блінкен зазначив, що кількість людей у світі, які потерпають через нестачу продовольства, зростає. Зараз Захід, за словами держсекретаря, працює над тим, щоб відновити експорт зерна з України.

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