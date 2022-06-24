Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи. Дипломаты также отметили, что именно Россия ответственна за глобальный продовольственный кризис.

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Дипломаты призвали разблокировать украинские порты

В совместном заявлении дипломатов говорится, что причиной глобального продовольственного кризиса стали действия России в Украине, в частности блокировка портов, бомбардировка зерновых силосов и обстрел сельскохозяйственной инфраструктуры. Поэтому Германия, Франция, Италия, Великобритания, Канада. Япония и США призывают страну-агрессорку разблокировать украинские порты.

Министры иностранных дел G7 призвали Москву прекратить атаки и угрожающие действия и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия. Они выразили поддержку усилий ООН по срочному восстановлению Черноморского маршрута для зерна и Плана действий Европейской Комиссии по полосам солидарности ЕС – Украина для перевозки зерна автомобильным, железнодорожным и баржевым транспортом на мировые рынки,

– говорится в заявлении.

Также дипломаты обсудили российские фейки по поводу санкций. Представители G7 уверяют, что в санкциях прописаны исключения по поводу разрешения для российских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции попасть на мировые рынки.

Помощь будут оказывать пока это необходимо

Главы МИД стран "Большой семерки" также отметили полную поддержку Украины, поэтому нашему государству будут оказывать военную и оборонную помощь до тех пор, пока это нужно. Также Украине пообещали гуманитарную поддержку, поддержку восстановления и стабилизации. Также G7 стремится повысить устойчивость соседних государств, в частности, Молдовы.

Как сообщает издание "Укринформ", позже во время пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон будет оказывать Украине военную, экономическую и гуманитарную поддержку и будет увеличивать давление на Россию.

Глава американского дипломатического ведомства также отметил, что война может быть прекращена по желанию России. Блинкен отметил, что количество людей в мире, страдающих из-за нехватки продовольствия, растет. Сейчас Запад, по словам госсекретаря, работает над тем, чтобы возобновить экспорт зерна из Украины.

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