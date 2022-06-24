В Главном управлении разведки Министерства обороны отмечают, что угрозы России направлены на все страны мира, оказывающие поддержку и помощь Украине. Поэтому на такие слова призывают реагировать должным образом.

Россия приказала заменять порты Одессы и Очакова, чтобы блокировать украинское зерно, – разведка США

Нужно закрыть небо над Украиной

В разведке подчеркнули, что звучащие из России угрозы заставляют говорить об актуальности вопроса о закрытии неба над Киевом и Украиной в целом.

Эта угроза направлена как на США, так и на все цивилизованные страны мира, поддерживающие Украину в борьбе с российским агрессором. Следовательно, она в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости закрытия неба над Киевом и всей Украиной,

– отметили в разведке.

В Госдуме говорят об ударе по посольству США в Киеве

В четверг, 23 июня, российские СМИ обнародовали заявление заместителя председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрия Швиткина. Именно он призвал ударить ракетами по посольству США в Киеве .

Аргументирует эти абсурдные слова Швиткин тем, что якобы предоставлением оружия США пытаются "решить третью мировую". Так российский депутат объясняет предоставление Украине ракетных комплексов HIMARS.

Слова Швиткина – абсурдные. Он сказал, что Россия вроде бы за мир. Именно поэтому страна-агрессорка должна нанести ракетный удар по посольству США в Украине. Однако загадкой остается лишь то, действительно ли они верят в то, что ракетными ударами несут мир.

Россию могут признать страной-спонсором терроризма

США готовятся предоставить России статус страны-спонсора терроризма. Соответствующую резолюцию уже одобрил комитет Сената США . Если статус будет предоставлен официально, то с россиян смогут официально снять дипломатический иммунитет.

Благодаря такому решению родственники жертв захватчиков получат возможность обращаться за компенсацией в американские суды. Также признаны спонсорами терроризма Сирия, Ирак, Ливия, Куба, Северная Корея, Южный Йемен и Судан.

В Украине у России статус страны-террориста с неонацистским режимом еще с 14 апреля. Тогда соответствующее постановление было поддержано Верховной Радой.

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