Со дня референдума прошел уже 31 год. На нем был всего один вопрос – "подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" Текст Акта Верховная Рада приняла 24 августа 1991 года.

Читайте также Вечная борьба за свободу и независимость: почему Украина точно победит в войне

Беспрецедентная явка

Явка во время опроса достигла 85% – это 31 891 742 человека – 84,18% населения Украины. И свое "да" тогда сказали 90% из пришедших проголосовать – 28 804 071 человек. Только 7% высказались против, еще 2% бюллетеней сочли недействительными.



Голосование 1 декабря / Фото АP

Большинство украинцев четко сказали "да" свободному, неделимому и суверенному государству. Впрочем, борьба за свободу продолжается до сих пор – 31 год спустя. Украина отвоевывает Крым, Луганск, Донецк, Мариуполь и другие оккупированные города.



Текст бюллетеня / Фото из открытых источников

Голосование по регионам

Более 95 % голосов за независимость Украины отдали жители западных регионов.

В Киеве за независимость выступило 92,88% граждан.

Относительно Востока – более 80% людей поддержали Акт.

В Крыму свои голоса за отдали 67% граждан.

Голосование 1 декабря 1991 года / Фото АP и Укринформ:

Альтернативы Независимости не было

Перед голосованием президиум Верховной рады выступил с обращением к народу. Отмечали, что не поддержать независимость означает только "поддержать зависимость". Тогда возникал вопрос: зависимость от кого?

Где та страна, от которой мы желаем быть зависимыми и, таким образом, работать на нее? Как известно, ни одна из стран-соседей и ни одна из стран мира не претендует на то, чтобы объявить Украину зависимой от себя. Это было бы бессмыслицей, – говорилось в обращении.

Подытожили, что должна быть только независимость, потому что альтернативы нет.

Через неделю после проведения референдума, 8 декабря 1991 года, представители Украины, России и Беларуси подписали Беловежские соглашения. Там констатировали прекращение существования СССР.

Исторические кадры – референдум о независимости: видео

Борьба продолжается до сих пор

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что борьба за это "да", высказанное 31 год назад, продолжается и сегодня.

Украинцы борются за то, чтобы сине-желтый развевался на всех границах, и чтобы больше никто не решился их перекраивать, за то, чтобы дети учились на украинских книгах и знали всю правду об истории Украины. Главное – за то, чтобы самим выбирать свой путь.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко отметил, что наша независимость может не нравиться соседу, но мы – свободный и непокоренный народ. Поэтому Украина была и будет независимой, какие бы захватнические силы на нее не посягали бы.