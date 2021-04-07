Об этом свидетельствуют аналитические расчеты экспертов профильной Ассоциации, которые были представлены во время пресс-конференции в "Укринформе".

В 2020 году Центром независимых экспертиз "Тест" был проведен мониторинг ТОП-20 интернет-магазинов по потребительскому трафику сайтов, торгующих гаджетами. По результатам, только 9 из 20 выдали фискальный чек. Среди тех, кто не выдал – 6 интернет-магазинов продали товар от ФОПа, 5 вообще не указали, кто является продавцом товара.

Проанализировав результаты этого мониторинга, эксперты профильной Ассоциации сделали расчет допустимого оборота в ТОП 20 продавцов бытовой техники и электроники.

"Эксперты рынка проанализировали эти данные, добавив к ним посещаемость сайтов, конверсию и средний чек по индустрии и получили реально шокирующие цифры, – прокомментировала София Арасланова, генеральный директор Ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники". – Оказалось, что некоторые, узнаваемые бренды с десятками офлайн магазинов по всей стране, которые имеют 1,5 млн оборота, но торгуют от ФЛП, исчерпывают лимит ФЛПа за 1 день. В среднем исследовании сайты, продающие гаджеты на второй группе ФЛП и не выдающие фискальный чек, выбирают лимит пребывания за 11 дней. Отсутствие системного контроля приводит к таким искажениям, когда под лозунгами защиты малого предпринимателя внедряются моратории на проверки, а в реальности крупные игроки под видом ФЛП реализуют импортный товар без всякого контроля и без уплаты налогов".

Профильная Ассоциация призывает власти наладить действенный контроль со стороны государства и обеспечить соблюдение норм фискализации сложной техники на гарантии всеми игроками рынка бытовой техники и электроники, где потери бюджета от существования теневой доли составляют 7 млрд грн.