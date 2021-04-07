Про це свідчать аналітичні розрахунки експертів профільної Асоціації, які були презентовані під час пресконференції в "Укрінформі".

У 2020 році Центром незалежних експертиз "Тест" був проведений моніторинг ТОП-20 інтернет-магазинів за споживчим трафіком сайтів, що торгують гаджетами. За результатами, лише 9 з 20 видали фіскальний чек. Серед тих, хто не видав – 6 інтернет-магазинів продали товар від ФОПа, 5 взагалі не вказали, хто є продавцем товару.

Проаналізувавши результати цього моніторингу, експерти профільної Асоціації зробили розрахунок припустимого обороту у ТОП-20 продавців побутової техніки та електроніки.

"Експерти ринку проаналізували ці дані, додавши до них відвідуваність сайтів, конверсію та середній чек по індустрії і отримали реально шокуючі цифри, – прокоментувала Софія Арасланова, генеральний директор Асоціації "Українські імпортери побутової електроніки". – Виявилося, що деякі, впізнавані бренди з десятками офлайн магазинів по всій країні, які мають 1,5 млн обороту, але торгують від ФОП, вичерпують ліміт ФОПа за 1 день. У середньому досліджуванні сайти, що продають гаджети на другій групі ФОП та не видають фіскальний чек, вибирають ліміт перебування за 11 днів. Відсутність системного контролю призводить до таких викривлень, коли під гаслами захисту малого підприємця впроваджуються мораторії на перевірки, а в реальності крупні гравці під виглядом ФОП реалізують імпортний товар без будь-якого контролю та без сплати податків".

Профільна Асоціація закликає владу налагодити дієвий контроль збоку держави та забезпечити додержання норм фіскалізації складної техніки на гарантії всіма гравцями ринку побутової техніки та електроніки, де втрати бюджету від існування тіньової частки складають 7 млрд грн.