Сегодня состоялись первые туристические рейсы, после объявления карантина и прекращение авиасообщения. Самолеты полетели в Турцию и Египет не только из Киева, но и из Харькова и Запорожья.

Провожал туристов Генеральный директор ООО "ТК Анекс Тур" в Украине – Илькер Адигюзель.



Илькер Адигюзель, генеральный директор ООО "ТК Анекс Тур" в Украине

"Я рад видеть счастливых туристов, уже через несколько часов они будут купаться в море. Уверяю, что мы делали, делаем и будем делать все возможное для комфорта и безопасности наших туристов. Мы получили международный сертификат, удостоверяющий высокий уровень безопасности согласно четырех параметров: "Здоровье и безопасность пассажиров", "Здоровье и безопасность работников", "меры, принятые на объектах" и "меры, принятые на транспортных средствах". Мы ответственно относимся к сложившейся ситуации и придерживаемся всех норм и правил безопасности", – сказал Илькер Адигюзель, генеральный директор ООО "ТК Анекс Тур" в Украине.



Безопасность пассажира в аэропорту

График рейсов стабильной, сразу начали перевозки большого количества пассажиров и на сегодня все самолеты полностью заполнены. Авиаперевозчик "Азур Эйр Украина" говорит, что провел очень большую подготовительную работу,чтобы максимально обезопасить и сохранить комфорт путешественников.



Антонов Карен Анатольевич, генеральный директор ООО "Авиакомпании" Азур Эйр Украина"

"Мы очень ждали этого дня и готовились соблюдая и внедряя требования и рекомендации Государственной Авиационной службы Украины и Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). Это очень большой объем работы. Для нас на первом месте – комфорт и безопасность пассажиров. Поэтому, перед каждым рейсом самолет проходит не только полную техническую проверку, но и дезинфекцию", – отметил Антонов Карен Анатольевич, Генеральный директор ООО "Авиакомпании "Азур Эйр Украина".



Социальная дистанция в аэропорту

Для безопасности туристов на территории аэропорта проводится температурный скрининг, тщательно следят за соблюдением социальной дистанции и масочным режимом.



Турист

Отметим, что ANEX Tour стал первым турецким туроператором, который получил "сертификат здорового туризма" Министерства культуры и туризма в рамках мероприятий по борьбе с эпидемией коронавируса.



Илькер Адигюзель, Антонов Карен Анатольевич, Оксана Мартьянова