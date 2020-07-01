Сьогодні відбулися перші рейси з туристами, після оголошення карантину та припинення авіасполучення. Літаки до Туреччини та Єгипту не тільки з Києва, а й з Харкова та Запоріжжя.

Проводжав туристів Генеральний директор ТОВ "ТК Анекс Тур" в Україні – Ількер Адігюзель

Ількер Адігюзель, Генеральний директор ТОВ "ТК Анекс Тур" в Україні

"Я радий бачити щасливих туристів, що вже через кілька годин будуть купатися в морі. Запевняю, що ми робили, робимо та будемо робити все можливе для комфорту та безпеки наших туристів. Ми отримали міжнародний сертифікат, що засвідчує високий рівень безпеки згідно чотирьох параметрів: "здоров’я та безпека пасажирів", "здоров’я та безпека працівників", "заходи, прийняті на об’єктах" та "заходи, прийняті на транспортних засобах". Ми відповідально ставимося до ситуації, що склалася і дотримуємось всіх норм та правил безпеки", – сказав Ількер Адігюзель, Генеральний директор ТОВ "ТК Анекс Тур" в Україні.

Безпека пасажира в аеропорті

Графік рейсів наразі стабільній, хоча відразу почали перевезення великої кількості пасажирів і на сьогодні всі літаки повністю заповненні. Авіаперевізник "Авіакомпанії "Азур Ейр Україна" каже, що провів дуже велику підготовчу роботу, щоб максимально убезпечити та зберегти комфорт подорожуючих.

Антонов Карен Анатолійович, Генеральний директор ТОВ "Авіакомпанії "Азур Ейр Україна"

"Ми дуже чекали цього дня та готувались дотримуючись та впроваджуючи вимоги і рекомендації Державної Авіаційної служби України та Європейської агенції з безпеки польотів (EASA). Це дуже великий об'єм роботи. Для нас на першому місці – комфорт та безпека пасажирів. Тому, перед кожним рейсом літак проходить не тільки повну технічну перевірку, а й дезинфекцію", – зазначив Антонов Карен Анатолійович, Генеральний директор ТОВ "Авіакомпанії "Азур Ейр Україна".

Соціальна дистанція в аеропорту

Для безпеки туристів на території аеропорту проводиться температурний скринінг, ретельно стежать за дотриманням соціальної дистанції та масочним режимом.

Турист

Зазначимо, що ANEX Tour став першим турецьким туроператором, який отримав "сертифікат здорового туризму" від Міністерства Культури та туризму у рамках заходів щодо боротьби з епідемією коронавірусу.

Ількер Адігюзель, Антонов Карен Анатолійович, Оксана Мартьянова