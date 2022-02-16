В компании создана слаженная, справедливая система вознаграждений за выполнение работ сравнимой сложности. Поэтому Метинвест и дальше будет руководствоваться этим принципом, а также продолжит унификацию окладов в рамках одной профессии и квалификации. Рост заработных плат пока не коснется руководителей и управленческого персонала предприятий, а также сотрудников управляющей компании.

Группа мотивирует сотрудников, которые вносят наиболее существенный вклад в эффективность технологических процессов и качество продукции (квалифицированный технологический и ремонтный персонал). Такой подход мотивирует сотрудников других профессий к развитию и овладению новыми знаниями и квалификациями.

С 1 апреля по итогам ежегодной оценки установлены новые индивидуальные доплаты работникам в размере от 5% до 25% оклада.

Уже много лет сотрудники Группы Метинвест остаются наиболее высокооплачиваемыми в горно-металлургической отрасли Украины. Зарплаты на предприятиях Метинвеста на 5–8% выше, чем у компаний-конкурентов. Это позволяет компании иметь в своей команде самые квалифицированные кадры, что позволяет Метинвесту занимать высокие позиции на рынке стали. По состоянию на февраль 2022 года средняя зарплата на украинских предприятиях Метинвеста составляет 22 000 грн. Это на 8% выше, чем в отрасли, и на 26% выше средней заработной платы в Украине.

Отток технологического персонала в Группе Метинвест в среднем не превышает 8,5%, что соответствует нормальной практике горно-металлургической промышленности. Благодаря постоянному развитию систем адаптации, содержания, обучения и мотивации работников Метинвесту удалось достигнуть самого низкого за последние 10 лет оттока персонала.

Мы делаем все, чтобы Мариуполь развивался, а у мариупольчан была достойная работа, зарплата и счастливая жизнь. Мне хотелось бы сказать всем сотрудникам большое спасибо за труд, за ответственность, а самое главное – за любовь к родным заводам, к родному городу и нашей родной стране,

– поделился акционер Группы Метинвест Ринат Ахметов.

По словам Вадима Новинского, повышать социальные гарантии рабочих – традиционная практика Группы компаний Метинвест. Компания удерживает и привлекает новых сотрудников с помощью различных систем мотиваций, среди которых – уровень заработной платы, превышающий и среднеукраинскую и отраслевую, отметил акционер.

Метинвест высоко ценит вклад своих сотрудников в общий результат компании и намерен и дальше оставаться лидером по уровню мотивации персонала. В этом году мы приняли решение повысить зарплаты раньше обычного – уже с 1 марта. Как и в прошлом году, мы также отметим сотрудников, которые внесли существенный вклад в реализацию программы операционных улучшений,

– рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.