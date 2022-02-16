У компанії створена злагоджена, справедлива ​​система винагород за виконання робіт порівнянної складності. Тому Метінвест і надалі буде керуватись цим принципом, а також продовжить уніфікацію окладів у межах однієї професії та кваліфікації. Ріст заробітних плат поки що не торкнеться керівників та управлінський персонал підприємств, а також співробітників керуючої компанії.

Група мотивує співробітників, які роблять найбільш істотний внесок у ефективність технологічних процесів та якість продукції (кваліфікований технологічний та ремонтний персонал). Такий підхід мотивує співробітників інших професій до розвитку та опановування новими знаннями та кваліфікаціями.

З 1 квітня за підсумками щорічної оцінки також встановлено нові індивідуальні доплати робітникам у розмірі від 5% до 25% окладу.

Вже багато років поспіль співробітники Групи Метінвест залишаються найбільш високооплачуваними у гірничо-металургійній галузі України. Зарплати на підприємствах Метінвесту на 5–8% вищі, ніж у компаній-конкурентів. Це дозволяє компанії мати у своїй команді найкваліфікованіших кадрів, що у свою чергу дозволяє Метінвесту займати високі позиції на ринку сталі. Станом на лютий 2022 року середня зарплата на українських підприємствах Метінвесту становить 22 000 грн. Це на 8% вище, ніж у галузі, і на 26% вище за середню заробітну плату в Україні.

Відтік технологічного персоналу в Групі Метінвест у середньому не перевищує 8,5%, що відповідає нормальній практиці для гірничо-металургійної промисловості. Завдяки постійному розвитку систем адаптації, утримання, навчання та мотивації працівників Метінвесту вдалося досягти найнижчого за останні 10 років відтоку персоналу.

Ми робимо все, щоб Маріуполь розвивався, а у маріупольчан була гідна робота, гідна зарплата та щасливе життя. Мені хотілося б сказати всім співробітникам велике спасибі за працю, за відповідальність, а найголовніше – за любов до рідних заводів, до рідного міста і до нашої рідної країни,

– поділився акціонер Групи Метінвест Рінат Ахметов.

За словами Вадима Новинського, підвищувати соціальні гарантії робітників – традиційна практика Групи комнапій Метінвест. Компанія утримує та залучає нових співробітників за допомогою різних систем мотивацій, серед яких – рівень заробітної плати, що перевищує і середньоукраїнську, і галузеву, зауважив акціонер.

Метінвест високо цінує внесок своїх співробітників у загальний результат компанії та має намір і надалі залишатися лідером за рівнем мотивації персоналу. Цього року ми прийняли рішення підвищити зарплати раніше, ніж звичайно – вже з 1 березня. Як і минулого року, ми також відзначимо співробітників, які зробили суттєвий внесок у реалізацію програми операційних покращень,

– розповів генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.