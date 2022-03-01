Номинальная стоимость одной облигации – 1000 гривен

В Раде заявляют, что инвестировать в Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) могут как украинцы, так и иностранные инвесторы.

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Приобрести ОВГЗ можно через банки-первичные дилеры.

Условия:

номинальная стоимость одной облигации – 1000 гривен;

срок обращения – 1 год;

ставка доходности будет определена на аукционе.

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