Номінальна вартість однієї облігації – 1000 гривень

У Раді заявляють, що інвестувати в Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) можуть як українці, так й іноземні інвестори.

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Придбати ОВДП можна через банки-первинні дилери.

Умови:

  • номінальна вартість однієї облігації – 1000 гривень;
  • строк обігу – 1 рік;
  • ставка дохідності буде визначена на аукціоні.

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