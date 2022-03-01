Номінальна вартість однієї облігації – 1000 гривень
У Раді заявляють, що інвестувати в Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) можуть як українці, так й іноземні інвестори.
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Придбати ОВДП можна через банки-первинні дилери.
Умови:
- номінальна вартість однієї облігації – 1000 гривень;
- строк обігу – 1 рік;
- ставка дохідності буде визначена на аукціоні.
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