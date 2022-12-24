Точные удары ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке по состоянию на 24 декабря рассказал о ситуации по всем направлениям фронта. В частности, о точных ударах ВСУ и где враг пытается наступать.
Внимание ВСУ мощно ответили оккупантам за обстрел Херсона: у врага много "200-х" и "300-х"
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. А наши ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы и зенитный ракетный комплекс С-300 кафиров.
– говорится в сообщении.
Россияне ввели затяжной комендантский час в Горностаевке
В оккупированной Горностаевке Херсонской области россияне ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря 2022 по 03 января 2023 года.
Почти на 10 суток местным жителям запрещено покидать квартиру и перемещаться по населенному пункту.
Ситуация по всем направлениям фронта
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие, однако признаков формирования им наступательных группировок не выявлено.
- На Слобожанском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Кудеевка, Стрелка, Терновая, Старица, Волчанск, Нестерное, Землянки, Домашнее и Амбарное Харьковской области.
- В Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка - Луганской.
- На Лиманском направлении захватчики нанесли огненное поражение по Макеевке, Червонопоповке и Диброве Луганской области, а также Тернам на Донетчине.
- На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спирное, Берестово, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковеевка, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещиевка, Белая Гора, Дыли , Озаряновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении обстреляны Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка на Донетчине.
- На Новопавловском направлении под огонь кафиров попали Угледар, Новоукраинка, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.
- В Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Малиновка, Красное, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области и Марганец и Никополь на Днепропетровщине.
- В Херсонском направлении противник продолжает терроризировать мирное население. От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Красногригорьевки Днепропетровской области и Бургунки, Антоновки и Херсона. Есть погибшие и раненые среди мирных украинских граждан.