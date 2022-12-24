Точные удары ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке по состоянию на 24 декабря рассказал о ситуации по всем направлениям фронта. В частности, о точных ударах ВСУ и где враг пытается наступать.

Внимание ВСУ мощно ответили оккупантам за обстрел Херсона: у врага много "200-х" и "300-х"

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. А наши ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы и зенитный ракетный комплекс С-300 кафиров.

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! По данным Генштаба, противник пытается наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

Россияне ввели затяжной комендантский час в Горностаевке

В оккупированной Горностаевке Херсонской области россияне ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря 2022 по 03 января 2023 года.

Почти на 10 суток местным жителям запрещено покидать квартиру и перемещаться по населенному пункту.

Ситуация по всем направлениям фронта