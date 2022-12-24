Влучні удари ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні станом на 24 грудня розповів про ситуацію на усіх напрямках фронту. Зокрема, про влучні удари ЗСУ та де ворог намагається наступати.

Увага ЗСУ потужно відповіли окупантам за обстріл Херсона: у ворога багато "200-х" і "300-х"

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. А наші ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження живої сили та зенітний ракетний комплекс С-300 окупантів,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! За даними Генштабу, противник намагається наступати на: Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку.

Росіяни ввели затяжну комендантську годину в Горностаївці

В окупованій Горностаївці Херсонської області росіяни ввели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня 2022 року по 03 січня 2023 року.

Майже на 10 діб місцевим жителям заборонено залишати помешкання та переміщуватися по населеному пункту.

Ситуація на усіх напрямках фронту