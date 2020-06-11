С 1 июня в Украине заработала система фотовидеофиксации нарушений скоростного режима. За 10 дней ее работы водители отличились немалым количеством рекордов.

В Киеве только за первые 8 минут работы системы видеофиксации нарушений зафиксировали 262 случая превышения скорости, сообщает 24 канал.

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1 июня было зафиксировано 68 999 фактов превышения скорости . На второй день количество правонарушений снизилось и составило 46 827 превышений .



. На второй день количество правонарушений снизилось и составило . "За десять дней количество правонарушений снизилось вдвое", – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Однако о том, сколько было зафиксировано нарушений 10 июня – не назвал.



Уже уплачено 7399 штрафов.



На счет Госказначейства зачислено 1 431 000 гривен.

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6 и 10 июня система по 45 раз фиксировала нарушителей, которые ехали со скоростью более 170 км/час . И не все десять дней, как работает система, МВД и Нацполиция озвучивала количество нарушителей скоростного режима в Киеве и Киевской области, а также сколько из них ехало со скоростью более 170 км/час.



фиксировала нарушителей, которые ехали со скоростью . И не все десять дней, как работает система, МВД и Нацполиция озвучивала количество нарушителей скоростного режима в Киеве и Киевской области, а также сколько из них ехало со скоростью более 170 км/час. Рекорд скорости принадлежит автомобилю, который 5 июня разогнался до 224 км/ч на улице Елены Телиги в Киеве, где разрешено 50 км/час. Поэтому водитель превысил скорость в 4,5 раза. Марку автомобиля не назвали.



на улице Елены Телиги в Киеве, где разрешено 50 км/час. Поэтому водитель превысил скорость в 4,5 раза. Марку автомобиля не назвали. Несколько водителей за один день превышали скорость по 13 раз.



Камеры фото и видеофиксации в Киеве и области/ Инфографика 24 канала