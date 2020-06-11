З 1 червня в Україні запрацювала система фотовідеофіксації порушень швидкісного режиму. За 10 днів її роботи водії відзначилися чималою кількістю рекордів.

У Києві лише за перші 8 хвилин роботи системи відеофіксації порушень зафіксували 262 випадки перевищення швидкості, повідомляє 24 канал.

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1 червня було зафіксовано 68 999 фактів перевищення швидкості. На другий день кількість правопорушень знизилась та склала 46 827 перевищень.

"За десять днів кількість правопорушень знизилася вдвічі", – заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Однак про те, скільки було зафіксовано порушень 10 червня – не назвав.

Вже сплачено 7399 штрафів.

На рахунок Держказначейства зараховано 1 431 000 гривень.

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6 та 10 червня система по 45 разів фіксувала порушників, які їхали зі швидкістю понад 170 км/год. Та не всі десять днів, відколи працює система, МВС та Нацполіція озвучувала кількість порушників швидкісного режиму в Києві та Київській області, а також скільки з них їхало зі швидкістю понад 170 км/год.

Рекорд швидкості належить автомобілю, який 5 червня розігнався до 224 км/год на вулиці Олени Теліги у Києві, де дозволено 50 км/год. Відтак водій перевищив швидкість у 4,5 раза. Марку автомобіля не назвали.

Декілька водіїв за один день перевищували швидкість по 13 разів.



Камери фото і відеофіксації у Києві та області/ Інфографіка 24 каналу