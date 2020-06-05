Следующее ослабление карантина состоится 10 июня. Правительство планирует разрешить украинцам посещать санатории и отели. Также власть подумает о том, чтобы позволить туристические группы до 50 человек.

Об этом во время традиционного утреннего брифинга Минздрава рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко, пишет 24 канал.

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С 10 июня может быть разрешено открытие средств размещения, значит, что кроме отелей можно будет открывать и санатории, а также другие места для отдыха,

– подчеркнул он.

Кроме того, Ляшко напомнил: сейчас есть открытые межобластные перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом, а также с 5 июня разрешены внутренние авиаперелеты. Однако до сих пор нет возможности передвигаться туристическими группами в составе более 10 человек.

"Туристический бизнес обратился к президенту и мы в ближайшее время будем инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании Кабмина, чтобы позволить передвижение групп до 50 человек, поскольку они в большинстве ездят на автобусах и автобусы имеют до 50 мест", – пояснил главный санитарный врач.

Следовательно, уже с 10 июня такое очередное смягчение карантина могут ввести для развития туризма.

Обратите внимание! В то же время, масочный режим и требование социального дистанцирования в Украине сохраняются.



Почему стоит соблюдать дистанцию ​​/ Инфографика 24 канала

Что разрешили в Украине с 5 июня:

перевозки в легковых авто до 5 человек включая водителя, без учета детей до 14 лет. Ограничения не распространяются на членов одной семьи;

проведение религиозных мероприятий при соблюдением дистанции не менее 1,5 метра и пребывания не больше одного человека на 5 квадратных метрах;

внутренние перелеты;

принимать посетителей внутри заведений питания;

люди старше 60 лет, могут не соблюдать самоизоляцию.

Важно! Такие ослабления возможны только в тех регионах, где есть благоприятная эпидемиологическая ситуация.