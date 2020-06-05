Наступне послаблення карантину відбудеться 10 червня. Уряд планує дозволити українцям навідуватися до санаторіїв та готелів. Також влада подумає про те, щоб дозволити туристичні групи до 50 осіб.

Про це під час традиційного ранкового брифінгу МОЗ розповів головний санлікар України Віктор Ляшко, пише 24 канал.

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З 10 червня може бути дозволено відкриття засобів розміщення, що значить, що окрім готелів можна буде відкривати й санаторії, а також інші місця для відпочинку,

– наголосив він.

Окрім того, Ляшко нагадав: наразі є відкриті міжобласні перевезення автомобільним і залізничним транспортом, а також з 5 червня дозволені внутрішні авіаперельоти. Проте досі нема можливості пересуватися туристичними групами у складі понад 10 осіб.

"Туристичний бізнес звернувся до президента і ми найближчим часом будемо ініціювати розгляд цього питання на засіданні Кабміну, щоб дозволити пересування груп до 50 осіб, оскільки вони у більшості їздять на автобусах і автобуси мають до 50 місць", – пояснив головний санітарний лікар.

Відтак, вже з 10 червня таке чергове пом’якшення карантину можуть запровадити задля розвитку внутрішнього туризму.

Зверніть увагу! Водночас, масковий режим та вимога соціального дистанціювання в Україні зберігаються.



Чому варто дотримуватись дистанції / Інфографіка 24 каналу

Що дозволили в Україні з 5 червня:

перевезення в легкових авто до 5 осіб з водієм включно, без урахування дітей до 14 років. Обмеження не поширюються на членів однієї родини;

проведення релігійних заходів за умови дотриманням дистанції не менше ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 квадратних метрах;

внутрішні перельоти;

приймати відвідувачів всередині закладів харчування;

люди, яким понад 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.

Важливо! Такі послаблення можливі лише у тих регіонах, де є сприятлива епідеміологічна ситуація.