"Только что завершился этап переговоров по организации зеленых коридоров на Сумщине!" – написал Живицкий в телеграме. И опубликовал согласованные маршруты.

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Зеленые коридоры в Сумской области на 10 марта (информация предварительная)

Итак, на 10 марта в Сумской области предварительно согласовали 3 зеленых коридора. Места сборов объявят утром, начало движения колонн запланировано на 9:00.

Первый маршрут: Сумы – Полтава (через населенные пункты Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Второй маршрут: Тростянец – Полтава (через населенные пункты Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Третий маршрут: Краснополье – Полтава (через населенные пункты Краснополье, Верхняя Сыроватка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Другие населенные пункты области пока не подтверждают для эвакуации, хотя местные власти их и подавали.

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