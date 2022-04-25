Кроме того, есть депутаты, которые находятся в командировках и представляют Украину в разных парламентских ассамблеях – НАТО, Совете Европы. Об этом рассказал спикер Рады Руслан Стефанчук.

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Накажут ли беглецов

А фамилии беглецов уже появлялись в прессе. Стефанчук добавил, что, к сожалению, законодательство и Конституция Украины не предусматривают наказание для них.

Но я думаю, что каждый гражданин сам даст политическую оценку тем депутатам, которые рассказывали, что они за мир или, наоборот, что они "ястребы войны", такие якобы смелые. А вместо этого – первыми бежали из страны,

– сказал Стефанчук.

Спикер убежден, что таким нет места в следующем парламенте.

Принцип "отбрасываем политику" работает

По словам спикера, в начале войны Верховная рада взяла для себя основополагающий принцип: мы отбрасываем политику и все работаем на государство. Его почти удается соблюдать.

Конечно, есть какие-то внутренние дискуссии, однако удается соблюдать политический нейтралитет. Стефанчук подчеркнул, что во время военных действий интереса выше государственного существовать не может.

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