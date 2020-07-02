Лучше и интереснее знакомства с историей – это просмотр старинных фотографий. Они дают полное представление о знаковых событиях, об известных личностях, о триумфах и трагедиях человечества.

Самое старое фото, которое сохранилось до наших дней датированное 1827 годом. Исторические фотографии в нашей подборке с сайта Сameralabs.org.

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Исторические фото

На снимке фотографа Роланда Рида девушка из индейского народа оджибве (чиппева). Фото было сделано в 1907 году.

Девушка из индейского рода / Фото: cameralabs.org

Фестиваль в Гластонбери, 1971 год. На фото священники и хиппи.

Священники и хиппи на фестивале / Фото: cameralabs.org

В 50-х годах тихий час в детском саду в СССР был на свежем воздухе возле реки. Женщина, скорее всего, читает сказку своим воспитанникам.

Тихий час в СССР / Фото: cameralabs.org

Фото датировано 1942 годом. На этом снимке аниматоры рисуют с натуры оленя в павильоне студии "Дисней".

Работа в павильоне студии "Дисней" / Фото: cameralabs.org

А таким образом в 1930 году проводилась аэрофотосъемка. Так фотографировали до изобретения дронов.

Аэрофотосъемка / Фото: cameralabs.org

В Италии, в Римини в 1957 году запрещалось ношение бикини на пляже. Правоохранители были вынуждены выписывать штрафы женщинам.

Женщина получила штраф за бикини на пляже / Фото: cameralabs.org

А вот так выглядел школьный автобус в 1930 году. Такой "школьный автобус" курсировал и возил детей в штате Мэн, США.



Школьный автобус / Фото: cameralabs.org

Начало каникул в колледже Ардингли, который расположен в Великобритании. Фото датировано 1926 годом.

Начало каникул в колледже / Фото: cameralabs.org

Различную посуду и прочие бытовые принадлежности можно было приобрести в таком магазине на колесах в Бруклине. Фотограф Беренис Эббот сделал этот снимок в 1936 году в Нью-Йорке.



Магазин на колесах / Фото: cameralabs.org

Изобретение М. Говентоса де Удине – Одноколесный мотоцикл. Фото сделано в 1931 году в Италии. Максимальная скорость – 150 километров в час.

Одноколесный мотоцикл / Фото: cameralabs.org