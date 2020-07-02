10 старовинних фото, які перевернуть ваше уявлення про історію
Найкраще та найцікавіше знайомства з історією – це перегляд старовинних фотографій. Вони дають повне уявлення про знакові події, про відомих особистостей, про тріумфи та трагедії людства.
Найстаріше фото, яке зберіглося до наших днів датоване 1827 роком. Історичні фотографії у нашій підбірці зі сайту Сameralabs.org.
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Історичні фото
На знімку фотографа Роланда Ріда дівчина з індіанського народу оджибве (чиппева). Фото було зроблене у 1907 році.
Дівчина з індіанського роду / Фото: cameralabs.org
Фестиваль у Гластонбері, 1971 рік. На фото священики та хіпі.
Священики та хіпі на фестивалі / Фото: cameralabs.org
У 50-х роках тиха година в дитячому садочку в СРСР була на свіжому повітрі блія річки. Жінка, скорше за все, читає казку для своїх вихованців.
Тиха година в СРСР / Фото: cameralabs.org
Фото датоване 1942 роком. На цьому знімку аніматори малюють з натури оленя у павільоні студії "Дісней".
Робота у павільйоні студії "Дійсне" / Фото: cameralabs.org
А таким чином у 1930 році відбувалась аерофотозйомка. Так фотографували до винаходу дроінв.
Аерофотозйомка / Фото: cameralabs.org
В Італії, у Ріміні в 1957 році заборонялось носіння бікіні на пляжі. Прафоохоронці були змушені виписувати штрафи жінкам.
Жінка отримала штраф за бікіні на пляжі / Фото: cameralabs.org
А ось так виглядав шкільний автобус у 1930 році. Такий "шкільний автобус" курсував і возив дітей у штаті Мен, США.
Шкільний автобус / Фото: cameralabs.org
Початок канікул у коледжі Ардінглі, який розташований у Великобританії. Фото датоване 1926 роком.
Початок канікул у коледжі / Фото: cameralabs.org
Різний посуд та інше побутове приладдя можна було придбати в такому магазині на колесах у Брукліні. Фотограф Береніс Еббот зробит цей знімок у 1936 році у Ньо-Йорку.
Магазин на колесах / Фото: cameralabs.org
Винахід М. Говентоса де Удіне – одноколісний мотоцикл. Фото зроблене у 1931 році в Італії. Максимальна швидкість – 150 кілометрів за годину.
Одноколісний мотоцикл / Фото: cameralabs.org