Найкраще та найцікавіше знайомства з історією – це перегляд старовинних фотографій. Вони дають повне уявлення про знакові події, про відомих особистостей, про тріумфи та трагедії людства.

Найстаріше фото, яке зберіглося до наших днів датоване 1827 роком. Історичні фотографії у нашій підбірці зі сайту Сameralabs.org.

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Історичні фото

На знімку фотографа Роланда Ріда дівчина з індіанського народу оджибве (чиппева). Фото було зроблене у 1907 році.



Дівчина з індіанського роду / Фото: cameralabs.org

Фестиваль у Гластонбері, 1971 рік. На фото священики та хіпі.



Священики та хіпі на фестивалі / Фото: cameralabs.org

У 50-х роках тиха година в дитячому садочку в СРСР була на свіжому повітрі блія річки. Жінка, скорше за все, читає казку для своїх вихованців.



Тиха година в СРСР / Фото: cameralabs.org

Фото датоване 1942 роком. На цьому знімку аніматори малюють з натури оленя у павільоні студії "Дісней".



Робота у павільйоні студії "Дійсне" / Фото: cameralabs.org

А таким чином у 1930 році відбувалась аерофотозйомка. Так фотографували до винаходу дроінв.



Аерофотозйомка / Фото: cameralabs.org

В Італії, у Ріміні в 1957 році заборонялось носіння бікіні на пляжі. Прафоохоронці були змушені виписувати штрафи жінкам.



Жінка отримала штраф за бікіні на пляжі / Фото: cameralabs.org

А ось так виглядав шкільний автобус у 1930 році. Такий "шкільний автобус" курсував і возив дітей у штаті Мен, США.



Шкільний автобус / Фото: cameralabs.org

Початок канікул у коледжі Ардінглі, який розташований у Великобританії. Фото датоване 1926 роком.



Початок канікул у коледжі / Фото: cameralabs.org

Різний посуд та інше побутове приладдя можна було придбати в такому магазині на колесах у Брукліні. Фотограф Береніс Еббот зробит цей знімок у 1936 році у Ньо-Йорку.



Магазин на колесах / Фото: cameralabs.org

Винахід М. Говентоса де Удіне – одноколісний мотоцикл. Фото зроблене у 1931 році в Італії. Максимальна швидкість – 150 кілометрів за годину.



Одноколісний мотоцикл / Фото: cameralabs.org