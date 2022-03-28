Люди из разных уголков мира пришли на массовую акцию в Варшаве. Митингующие приносили плакаты и скандировали проукраинские лозунги.

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На акции протеста прошли как поляки, так и другие иностранцы. Огромной частью на митинге были украинцы – из-за вынужденного переселения многие граждане Украины находятся в Варшаве.

Митинги в Варшаве / Фото Украинское посольство в Польше

На акцию поддержки пришло около 10 тысяч человек.

Митинги в Варшаве / Фото Украинское посольство в Польше

В общей сложности акции прошли на площадях более 30 городов мира. Цель – осудить позорную войну России против Украины и призвать мировых лидеров к неотложным и решительным действиям в отношении будущего Украины

Митинги в Варшаве / Фото Украинское посольство в Польше

Митинг в Варшаве: смотрите видео

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