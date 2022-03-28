Люди з різних куточків свту прийшли на масову акцію у Варшаві. Мітингарі приносили плакати та скандували проукраїнські гасла.

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На акції протесту пройшли як поляки, так і інші іноземці. Величезною часткою на мітингу були українці – через вимушене переселення багато громадян України перебувають у Варшаві.

Мітинги у Варшаві / Фото Українське Посольство в Польщі

На акцію підтримки прийшло приблизно 10 тисяч людей.

Мітинги у Варшаві / Фото Українське Посольство в Польщі

Загалом акції пройшли на площах понад 30 міст світу. Мета – засудити ганебну війну Росії проти України та закликати світових лідерів до невідкладних та рішучих дій щодо майбутнього України

Мітинги у Варшаві / Фото Українське Посольство в Польщі

Мітинг у Варшаві: дивіться відео

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