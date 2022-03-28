Як українці у столичному метро ховаються від обстрілів російських окупантів та чи вдалося їм звикнути до нового, "підземного" життя – у фоторепортажі сайту 24 каналу.

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Як працює метро у столиці

З початком повномасштабної війни Росії проти України метро стало новим домом для українців / Фото Катерини Гаценко, 24 канал:

Станом на 28 березня потяги червоною лінією ходять від станції "Шулявська" до станції "Університет". Водночас синя гілка в режимі перевезень працює від станції "Героїв Дніпра" до "Теремків", без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

Як працює київське метро / Фото пресслужби КП "Київський метрополітен"

На зеленій гілці поїзди рухаються від станції "Сирець" до "Видубичів", без зупинки на станціях "Золоті ворота", "Палац спорту", "Кловська". Також працює ділянка "Славутич" – "Червоний хутір". Орієнтовний інтервал руху поїздів – одна година, повідомляють у КП "Київський метрополітен".

Київське метро цілодобово працює як укриття / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 8:00 до 19:00, а як укриття – цілодобово.

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Що передувало

Нагадаємо, серед ночі 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив, що ухвалив рішення про початок проведення "спецоперації" на Донбасі після прохання псевдореспублік. Він закликав українських військовослужбовців скласти зброю та "йти додому".

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24 лютого президент РФ Володимир Путін розпочав повномасштабну війну Росії проти України / Фото Getty Images

Ми будемо прагнути демілітаризації та денацифікації України. А також передачу суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, зокрема й громадян Російської Федерації,

– сказав Путін.

Згодом росіяни почали обстрілювати об'єкти по всій Україні. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну". Російські окупанти кілька тижнів бомблять житлові квартали, а також розстрілюють охочих евакуюватися.

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