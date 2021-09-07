О том, что большинство осиротевших детей попадают в семьи, рассказал генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Министерства социальной политики Руслан Колбаса.
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Почти всех детей-сирот устраивают к семейным формам воспитания
Сейчас почти 93% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, удалось устроить в семейные формы воспитания:
- приемных семей,
- детских домов семейного типа,
- под опеку, попечительство.
По словам Колбасы, в Украине есть почти 69 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки:
- более 63,5 тысячи детей растут в семейных формах воспитания,
- примерно 4 тысяч – проживают в интернатах,
- более тысячи – учатся в профессионально-технических учебных заведениях.
Это не просто цифры – за каждой из них стоит судьба ребенка. В среднем за год в Украине сиротеет 10 тысяч детей,
– отметил гендиректор директората.
Он также уточнил, что каждый год количество детей-сирот растет, но большинство из них удается устроить в семейные формы воспитания, а не в интернатные учреждения. Ведь жизнь в интернатах негативно влияет на развитие ребенка.