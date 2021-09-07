Про те, що більшість осиротілих дітей потрапляють у сім'ї, розповів генеральний директор директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики Руслан Колбаса.

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Майже всіх дітей-сиріт влаштовують до сімейних форм виховання

Наразі майже 93% дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, вдалося влаштувати до сімейних форм виховання:

прийомних сімей,

дитячих будинків сімейного типу,

під опіку, піклування.

За словами Колбаси, в Україні є майже 69 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

понад 63,5 тисячі дітей зростають у сімейних формах виховання,

приблизно 4 тисяч – проживають в інтернатах,

понад тисяча – навчаються у професійно-технічних навчальних закладах.

Це не просто цифри – за кожною з них стоїть доля дитини. В середньому за рік в Україні сиротіє 10 тисяч дітей,

– зазначив гендиректор директорату.

Він також уточнив, що кожного року кількість дітей-сиріт зростає, але більшість з них вдається влаштувати у сімейні форми виховання, а не в інтернатні заклади. Адже життя в інтернатах негативно впливає на розвиток дитини.

Зверніть увагу! Раніше Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє дітям-сиротам з інвалідністю проживати в дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку незалежно від того, навчаються вони в закладах освіти чи ні.