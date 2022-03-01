Из-за того, что Россия напала на Украину, на западной границе резко увеличилось количество людей. При этом на период действия военного положения выезд ограничен мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

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Нередкими стали случаи, когда люди, которые не могут уехать, пытаются подкупить охранников границы. Только за 1 сутки сотрудники внутренней и собственной безопасности ГПСУ задокументировали 10 фактов попыток подкупа, чтобы пересечь границу.

"По всем случаям внутренней безопасностью ГПСУ в подразделения полиции направлены сообщения о совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 369 УКУ. В дальнейшем сотрудниками полиции было предложено, после составления необходимых процессуальных документов, направить данных лиц в военкоматы за уклонение от призыва (или мобилизации)", – сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Кроме того, призвали граждан не пытаться предлагать средства пограничникам, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

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"Призываем всех к самоорганизации, поддержке друг друга, особенно детей, в это непростое время, не спекулировать, не соглашаться на предложения мошенников или пытаться обойти очередь. Ваша ответственность будет способствовать скорейшему пересечению границы", – добавили в ГПСУ.

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