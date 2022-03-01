Через те, що Росія напала на Україну, на західному кордоні різко збільшилася кількість людей. При цьому на період дії воєнного стану виїзд обмежено чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років.

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Непоодинокими стали випадки, коли люди, які не можуть виїхати, намагаються підкупити охоронців кордону. Тільки за 1 добу співробітники внутрішньої та власної безпеки ДПСУ задокументували 10 фактів спроб підкупу, аби перетнути кордон.

"По всім випадкам внутрішньою безпекою ДПСУ до підрозділів поліції направлені повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 369 ККУ. Надалі співробітниками поліції було запропоновано, після складання необхідних процесуальних документів, направити даних осіб до військкоматів за ухилення від призову (чи мобілізації)", – повідомили у Державній прикордонній службі України.

Крім того, закликали громадян не намагатися пропонувати кошти прикордонникам, адже за це передбачена кримінальна відповідальність.

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"Закликаємо всіх до самоорганізації, підтримки один одного, особливо дітей, у цей непростий час, не спекулювати, не погоджуватися на пропозиції шахраїв чи намагатися обійти чергу. Ваша відповідальність сприятиме якнайшвидшому перетину кордону", – додали у ДПСУ.

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