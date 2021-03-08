Их по праву можно назвать выдающимися украинками, ведь они имели большое влияние на развитие мировой науки, политики, искусства и даже моды. Каждая из них прошла свой нелегкий путь к успеху.

По меньшей мере мы должны их помнить, а также гордиться тем, что они сделали для своей Родины. Читайте самые интересные факты о 10 выдающихся украинках, которые стали известными на весь мир.

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Дарья Белодед

Двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018 и 2019 годы), а также чемпионка Европы (2017 год).

Дарья Белодед признана лучшей дзюдоисткой мира 2019 – 2020 годов по итогам премии "Judo Awards" от Международной федерации дзюдо. Она обошла даже титулованных соперниц из Японии, Франции и Канады.



Дарья Билодед / Коллаж 24 канала

Элина Свитолина

Уроженка Одессы Элина Свитолина начала заниматься теннисом еще в 5-летнем возрасте, а в 16 одержала победу на Открытом чемпионате Франции по теннису среди девушек.

Третья ракетка мира в рейтинге WTA в 2017, 2018 и 2019 годах. Чемпионка итогового турнира WTA Finals 2018 года. Выиграла 15 турниров WTA в одиночном разряде и 2 – в парном.

За свои спортивные успехи Свитолину наградили Орденом "За заслуги" III степени.



Элина Свитолина / Коллаж 24 канала

Марина Вязовская

Киевлянка Марина Вязовская в 2016 году решила задачу, над которой ломали голову "великие умы" еще с XVII века. За это она получила премию Салема, которую вручают за выдающиеся результаты исследований лишь одному ученому-математику в год. Сейчас украинская ученая живет и работает в Германии.



Марина Вязовская / Коллаж 24 канала

Хайди-Мария Стефанишин-Пайпер

Хайдемари стала 445 человеком, побывавшим в космосе. Она совершила 2 космических полета, общей продолжительностью 27 суток, и 5 раз выходила в открытый космос.

Родители космонавтки эмигрировали в США из Западной Украины. Чтобы дочь не забывала о своих украинских корнях, ее отдали в детскую организацию "Пласт". Когда же Хайди-Мария прославилась на весь мир, она наведалась в Украину к "пластунам".



Хайди-Мария Стефанишин-Пайпер / Коллаж 24 канала

Екатерина Ющенко

Она первой в мире создала язык программирования для компьютера. Хотя потом изобрели другой язык, который сейчас и используется в ИТ-индустрии, однако именно Екатерина Логвиновна Ющенко вошла в историю как программистка, изобретение которой положило начало совершенно не женской сферы.

Еще Екатерина была дочерью украинских националистов, которых назвали "врагами народа". Отца расстреляли, а ее с мамой, к счастью, реабилитировали.



Катерина Ющенко / Коллаж 24 канала

Соня Делоне

Революционный вкус художницы-абстракционистки из Одессы Сони Делоне изменил историю французской моды 1920-х годов. Помимо живописи она создавала театральные костюмы и узоры для тканей haute couture. Соня первой отказалась от наряда с пышными перьями, бусами, блестками и ввела в моду сдержанные прямые линии и простой фасон.



Соня Делоне / Коллаж 24 канала

Соломия Крушельницкая

Украинская оперная дива и педагог Соломия Крушельницкая еще при жизни была признана выдающейся певицей мира. Среди ее многочисленных наград и знаков отличия было, в частности, звание "Вагнеровской примадонны" ХХ века.



Соломия Крушельницкая / Коллаж 24 канала

Роксолана

Ее настоящее имя Анастасия Лисовская. Она была любимой женой султана Османской империи Сулеймана І Великолепного. Используя свое влияние на мужа и османскую политику, она свыше 3 десятилетий была одной из самых влиятельных фигур в мусульманском мире. С именем Роксоланы связано, в частности, сооружение в Стамбуле многих исторических памятников.



Роксолана (Анастасия Лисовская) / Коллаж 24 канала ​

Анна Ярославна

Она была дочерью киевского князя Ярослава Мудрого, второй супругой французского короля Генриха І Капета, королевой Франции и матерью наследника королевского престола Филиппа І. Также Анна Ярославна – прабабушка почти 30 французских королей.

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Во время венчания она подарила своему мужу написанное кириллицей Евангелие, которое привезла с собой из Киевской Руси. На этой святой книге до 1793 года присягали все короли Франции.



Анна Ярославна / Коллаж 24 канала